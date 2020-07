भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने संभाली कोविड केंद्र की जिम्मेदारी भारत – तिब्बत सीमा पुलिस ने नई दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के कोविड देखभाल केंद्र की जिम्मेदारी संभाल ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अनुरोध पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को इस केंद्र में चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है। कोविड-19 की 4 वैक्सीन बंदरों पर सफल ट्रायल, इंसानों से बस एक कदम दूर इस केंद्र में शुक्रवार से दो हजार बिस्तरों की सुविधा शुरू हो जाने की संभावना है। इसे बढ़ाकर दस हजार दो सौ तक ले जाया जा सकता है। यह देश का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र होगा। यहां पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय पुलिस संगठनों के करीब एक हजार डॉक्टर और दो हजार स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए जाएंगे। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग ITBP KVIC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होगा। निकट भविष्य में केवीआईसी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले सीएपीएफ जवानों के लिए कई भोजन, कपड़े और अन्य सामान जारी किया गया। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com