अयोध्या एसएसपी :  अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की सुरक्षा पर दिया जा रहा ज़ोर

अयोध्या एसएसपी : अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की सुरक्षा पर दिया जा रहा ज़ोर अयोध्या के राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर जगह जगह पुलिस की तैनाती कड़ी कर गयी है।राम मंदिर शिलान्यास समारोह की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है वही पुलिस की तैनाती पर सुरक्षा कर दी गयी है। लोग अपने घरो में रहकर ही इस पूजन समारोह का आनंद ले पाएंगे। अयोध्या के एसएसपी बता रहे है 5 अगस्त को जगह-जगह राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की सुरक्षा पर ज़ोर दिया जा रहा है। COVID प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा न होने दें। यातायात की गति को कम करने के लिए 12 स्थानों पर रूट डायवर्जन की भी योजना की जा रही है। Security arrangements for foundation stone laying ceremony of Ram Temple on August 5 in place. COVID protocols will be followed. Requesting everyone to not let more than 5 people gather at a place. Also planned route diversions at 12 places to ease traffic movement: Ayodhya SSP pic.twitter.com/FXt0pSvUpq — ANI UP (@ANINewsUP) August 1, 2020 पीएम सुरक्षा को लेकर कुल सात जोन बनाए गए हैं, इसमें हनुमानगढ़ी और सरयू तट जोन भी शामिल है। साकेत महाविद्यालय से लेकर नयाघाट तक के मुख्य मार्ग को सुपर सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। इस मार्ग पर साकेत महाविद्यालय से आयोजन स्थल तक करीब एक किमी जिस पर प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते सफर करेंगे, इन मार्गों पर लगे कई बैरियर सक्रिय हो गए हैं। पीएम के दौरे को लेकर अयोध्या के पड़ोसी जनपदों को भी अलर्ट पर रखा गया है। इन जनपदों में पूर्व में ही नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी, इन अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। सरयू नदी पार पड़ोसी जनपद बस्ती व गोंडा की पुलिस द्वारा अयोध्या बार्डर पर लगातार चेकिंग की जा रही, इसके साथ पुलिस टीम द्वारा जल पुलिस के सहयोग से नदी में गश्त किया जा रहा है।