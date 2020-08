बीमा स्वास्थ्य पॉलिसी के तहत कोरोना मरीज को 300 रुपए 5 लाख तक मिलेगा बीमा नई दिल्ली. कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के बाद लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तैयार हैं। कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी के बाद बीमा नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को शॉर्ट-टर्म कोविड स्पेसफिक हेल्थ प्लान पेश करने के लिए मजबूर किया है। COVID -19 के उपचार से संबंधित अस्पताल में भर्ती खर्चों को कवर करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी Covid 19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। कोरोना वायरस के खिलाफ ये देश अक्टूबर में चलाएगा टीकाकरण अभियान केनरा बैंक ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इश्योरेंस के साथ करार किया है। यह उसकी आम आदमी के प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता का हिस्सा है। किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से संबंधित स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देने वाली इस पॉलिसी के लिए न्यूनतम 300 रुपये से प्रीमियम शुरू होगा। बैंक के साथ साझेदारी करने वाली कंपनियां ‘कोरोना कवच’ नाम से एक बीमा स्वास्थ्य पॉलिसी की पेशकश करेंगी। इन पॉलिसियों के तहत व्यक्ति न्यूनतम 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक रुपए का बीमा करा सकता है। यह व्यक्तिगत या परिवार के लिए खरीदी जा सकती है। इसमें बीमारी के इलाज के दौरान कमरे के किराये की कोई सीमा तय नहीं और इसे घर पर रहकर 15 दिन के इलाज के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत बीमा अवधि अधिकतम साढ़े नौ माह रहेगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com