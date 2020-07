कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं को हो सकती है ये परेशानी बोस्टन। कोरोना वायरस को लेकर अब एक नई खबर सामने आ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गर्भवती स्त्रियों को कोविड-19 के कारण खून के थक्के जमने का जोखिम होता है। यह जोखिम उन महिलाओं को भी होता है जो एस्ट्रोजन वाले गर्भनिरोधक अथवा हार्मोन रिप्लेसमेंट थैरेपी ले रही हों। अमेरिका के टफ्ट्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं समेत अन्य शोधकर्ताओं के मुताबिक कोविड-19 के कारण होने वाली जटिलताओं में ऐसे लोगों में खून के थक्के जमने की परेशानी भी शामिल है जो संक्रमण की चपेट में आने से पहले स्वस्थ थे। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन खून के थक्के जमने के जोखिम को बढ़ाता है। राममंदिर शिलान्यास को राजनीति से दूर रखा जाए : शिवपाल सिंह यादव रक्त के गाढ़ा होने या खून के थक्के जमने से कोरोना वायरस का संबंध और बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। एंडोक्रिनोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध में विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे में महिलाओं को रक्त को पतला करने वाली उपचार पद्धति लेनी पड़ सकती है या उन्हें अपनी एस्ट्रोजन वाली दवाएं बंद करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना का प्रकोप अब पहले के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। इसका अनुमान पिछले चौबीस घंटों में दुनियाभर में कोरोना के नए मामलों से लगाया जा सकता है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com