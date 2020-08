ब्रिटेन महात्मा गांधी के सम्मान में जारी कर सकता है एक विशेष सिक्का लंदनः भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने वाले महात्मा गांधी के इस योगदान को खुद ब्रिटेन भी भुला नही सकता है। महात्मा गांधी की याद में ब्रिटेन एक विशेष सिक्का जारी करने पर विचार कर रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था और 1947 में देश को आजादी भी मिली थी। ब्रिटेन की ये पहल अश्वेत, एशियाई और अन्य समुदायों के लोगों के योगदान को पहचान देने के उद्देश्य से की है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में छिड़ी बहस दुखी नसीरुद्दीन शाह ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने इस संबंध में रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी (RMAC) को एक चिट्ठी लिखकर इन समुदायों से जुड़े लोगों के योगदान को सम्मानित करने को कहा है। ब्रिटेन की ट्रेजरी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, RMAC फिलहाल गांधी पर एक सिक्का जारी करने पर विचार कर रही है। हाल ही में, अमेरिका के मिनिपोलिस में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस अत्याचार के कारण हुई मौत के बाद दुनियाभर में आंदोलन हुए और अब ब्रिटेन में कई संस्थानों ने देश में अश्वेत, एशियाई और अल्पसंख्यक समुदाय (BAME) से जुड़े लोगों की मदद के लिए आगे आने का फैसला किया है। BAME समुदायों के ब्रिटेन के विकास में योगदान को सही पहचान दिलाने के उद्देश्य से ही वित्त मंत्री सुनक ने RMAC को चिट्ठी लिखी और कहा कि इन समुदायों ने महान योगदान दिया है और कमेटी को ब्रिटिश सिक्कों पर इनको सम्मानित करना चाहिए। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com