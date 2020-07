सुशांत सिंह सुसाइड मामले पर बीजेपी-कांग्रेस एक दूसरे पर कस रही सियासी तंज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले की जांच दो राज्यों की पुलिस कर रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन अब इस केस को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच को सही करार दिया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह सुशांत मामले की जांच पर आमने-सामने आ रहे है। There is a huge public sentiment about handing over #SushantSinghRajput case to CBI but looking at the reluctance of State Government, atleast @dir_ed ED can register an ECIR since misappropriation and money laundering angle has come out. — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 31, 2020 महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। कम से कम प्रवर्तन निदेशालय को तो पैसों की लेन-देन की जांच करनी चाहिए और तुरंत मामला दर्ज करना चाहिए। बिहार पुलिस ने जब मामले को संभाला तो सुशांत के परिजनों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि सुशांत के खाते से कुछ ही वक्त में करीब 15 करोड़ रुपये गायब हुए थे। इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने भी महाराष्ट्र पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए थे। मनोज तिवारी ने कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस लंबे वक्त से मामले की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि 15 करोड़ रुपया खाते से निकल गया, फिर कैसी जांच हो रही है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद आरके सिंह ने भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि सच सामने आएगा, हर कोई चाहता है कि सच पता लगे। जबकि भाजपा के नेता आशीष शेल्लार ने भी सीबीआई जांच की मांग की और मुंबई पुलिस पर मामले को टालने का आरोप लगाया। #SushantSinghRajput case Mum Police investigation not headin in right direction ! Suspect names discussed, not investigated ! Given family & citizens unhappiness abt investigation , i demand tht Maha Home Minister handover case 2 CBI for enquiry ! pic.twitter.com/zeSHSUM4Xw — Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) July 31, 2020 सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड किया था, जिसके बाद से ही मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। अबतक करीब चालीस लोगों का बयान दर्ज हुआ है, जिसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। इस सबके बावजूद मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने की बात हो रही है, लेकिन राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इससे इनकार किया है। अनिल देशमुख का कहना है कि मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है और केस को निपटाने में सक्षम है, ऐसे में सीबीआई को मामला रेफर करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं बिहार पुलिस जब पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची तो उन्हें BMW कार की सवारी करते हुए देखा गया। जिसपर कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने ट्वीट में लिखा कि क्या बीएमडब्ल्यू में घूमते हुए ये बिहार पुलिस के लोग हैं, क्या नीतीश कुमार पुलिस का इतना ख्याल रखते हैं। बाद में पता चला कि वो कार सुशांत के किसी करीबी की थी। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई वाले फ्लैट में सुसाइड किया था। आरोप लगा कि उनपर दबाव था और वो डिप्रेशन में थे। इस मामले में मुंबई के अलावा अब पटना में केस दर्ज हुआ है और पटना पुलिस इसकी जांच कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की ओर से याचिका दायर कर मामले को एक ही जगह चलने की अपील की गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com