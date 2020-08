बिहार डीजीपी : मुंबई पुलिस ने अब तक न सौंपी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और न ही सीसीटीवी फुटेज सुशांत केस मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक बिहार पुलिस को सुशांत केस मामले की न तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंपी और न ही सीसीटीवी फुटेज सौपी। यह बात बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गुप्तेश्वर पांडे ने रविवार को कही। सुशांत केस से संबंधित हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने कहा था कि मुंबई गई पटना पुलिस की टीम का सहयोग कर रही है। उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा पटना पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के आरोपों को महज अफवाह करार दिया था। पांडे ने संवाददाताओं से कहा कि बिहार पुलिस मामले की जांच करने में सक्षम है और उसने कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। महबूबा की जल्द हो रिहाई, राहुल बोले- नेताओं को बंदी बनाना लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त करने जैसा उन्होंने कहा कि पटना पुलिस की टीम मुंबई में ठहरी हुई है। उसने राजपूत के निकट मित्र महेश शेट्टी का बयान पहले ही दर्ज कर लिया है। उसने राजपूत की पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे, अभिनेता की बहन मीतू सिंह, बावर्ची अशोक, नीरज और राजपूत का उपचार कर रहे डॉ. केरसी चावड़ा के बयान दर्ज कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि कथित आत्महत्या के संबंध में कुछ और लोगों से पूछताछ की जाएगी। पांडे ने कहा कि बिहार पुलिस चाहती है कि मामले संबंधी सभी चिकित्सकीय एवं कानूनी सबूत उसे सौंपे जाएं। उन्होंने कहा कि इससे सच जल्द से जल्द सामने आ जाएगा। राजपूत के पिता के के सिंह की शिकायत के आधार पर यहां राजीव नगर पुलिस थाने में 25 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद राज्य पुलिस के चार सदस्यों का दल राजपूत की मौत के मामले की जांच करने के लिए मुंबई गया है। पांडे ने यहां संवाददाताओं से कहा, ”हमारी टीम ने शुक्रवार शाम को मुंबई के पुलिस उपायुक्त (अपराध) से मुलाकात की थी। डीसीपी ने सहयोग का आश्वासन दिया था। शुरुआत में कुछ संशय एवं असहयोग था। पांडे ने कहा कि बिहार पुलिसकर्मियों के साथ मुंबई पुलिस के दुर्व्यवहार संबंधी आरोप अफवाहें है। उन्होंने कहा कि वहां स्थानीय पुलिस ने बिहार पुलिसकर्मियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। पांडे ने कहा कि बिहार पुलिस जांच के लिए फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट और प्रासंगिक सीसीटीवी फुटेज चाहती है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जिन लोगों से पूछताछ की है और उन लोगों ने जो बयान दिए है, बिहार पुलिस को उस संबंधी पूरी जानकारी चाहिए। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com