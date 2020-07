रामेश्वरम की मिट्टी को सोना जड़ित खड़ाऊ में भर कर भेजा जाएगा अयोध्या अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से मिट्टी और नदियों के जल मंगाए जा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में अयोध्या में भूमि पूजन से पहले एक खास प्रकार की पूजा की गई। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन शुरू होगा, उससे पहले रामेश्वरम में विधिवत पूजा-पाठ संपन्न किया गया। रामेश्वरम में यह पूजा अग्नि तीर्थ तट पर की गई। अग्नि तीर्थ के बारे में मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान राम और सीता ने लक्ष्मण के साथ भगवान शिव की प्रतिमा बनाई थी। इसी प्रतिमा वाली जगह को श्रद्धालु रामेश्वरम शिव मंदिर मानते हैं। अभिषेक बच्चन को ट्रोल बोले- अब किसके भरोसे बैठकर खाओगे? तो एक्टर ने दिया जवाब यह काफी पवित्र स्थल है जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। कोरोना वायरस के हालात को देखते हुए शंकराचार्य मठ में पूजा संपन्न की गई। यह मठ रामेश्वर मंदिर के बिल्कुल नजदीक है। यह विशेष प्रकार की पूजा स्थानीय पुजारियों ने संपन्न कराई। इस दौरान शहर के स्थानीय लोग और हिंदू मुन्नानी संगठन के सदस्य मौजूद रहे। इस पूजा के बाद रामेश्वरम की मिट्टी डाक के जरिये अयोध्या भेजी जाएगी। रामेश्वरम की पवित्र मिट्टी को सोना जड़ित खड़ाऊ में भरा गया जिसे स्पीड पोस्ट के जरिये अयोध्या भेजा जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन होना है जिसके लिए देश के अलग-अलग हिस्से से मिट्टी मंगाई जा रही है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com