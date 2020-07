दिल्ली वासियो को बड़ी राहत, केजरीवाल सरकार ने 8.36 रुपये प्रति लीटर घटाए डीजल के दाम

दिल्ली वासियो को बड़ी राहत, केजरीवाल सरकार ने 8.36 रुपये प्रति लीटर घटाए डीजल के दाम कोरोना महामारी के चलते डीजल के दाम उछाल मार रहे थे। डीजल के बढ़ते दामों से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर दिख रहा था। वही फल सब्जियों के दाम भी आसमान छु रहे थे। आम आदमी का गुजर बसर करना मुश्किल होता जा रहा था। वही दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों को दे रही है बड़ी राहत। Delhi Cabinet has decided to reduce VAT on diesel from 30% to 16.75%. This will reduce price of diesel in Delhi from Rs 82 to Rs 73.64 i.e. by Rs 8.36 per litre: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/uQItBFObqC — ANI (@ANI) July 30, 2020 दिल्ली कैबिनेट ने डीजल पर वैट को 30% से घटाकर 16.75% करने का निर्णय लिया है। इससे दिल्ली में डीजल की कीमत 82 रुपये से घटकर 73.64 रुपये होगी। यानी 8.36 रुपये प्रति लीटर डीजल का दाम घटाया है। दिल्ली सरकार ने डीजल के बढ़ते दामों पर आम जनता के साथ साथ और लोगो को भी राहत दी है। दिल्ली की जनता को थोड़ी राहत मिली है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com