15 साल में पहली बार 2020-21 में मारुति सुजुकी को 250 करोड़ का मिला झटका नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने तिमाही नतीजों की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि इस बार मारुति कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कंपनी को करीब 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कंपनी की पहली तिमाही में कंपनी की आय 4107 करोड़ रुपये रही है। मारुति सुजुकी इंडिया को 15 साल में पहली बार किसी तिमाही में इतना घाटा हुआ है। 31 जुलाई को भारत में हुई थी पहली मोबाइल फोन कॉल, आउटगोइंग कॉल में लगते थे 16 रुपये प्रति मिनट मारुति सुजुकी को बीते वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2019 में 1436 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था, लेकिन अब कंपनी को 250 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले वर्ष में इस तिमाही में कुल 4,02,594 यूनिट बेची थीं. वहीं बार महज 76,599 यूनिट की ही बिक्री हो पाई है. इसके अलावा कंपनी ने घरेलू बाजार में 67027 यूनिट बेचे जबकि 9572 यूनिट का निर्यात किया। मारुति सुजुकी की तरफ से एक बयान में कहा गया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी की आय 19,719.8 करोड़ रुपये से गिरकर 4,106.5 करोड़ रुपये रह गई। इसमें 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, कंपनी की सेल्स 18,735.2 करोड़ रुपये से गिरकर 3,677.5 करोड़ रुपये पर आ गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com