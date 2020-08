‘लव आज कल’ के 11 साल पूरे होने पर दीपिका पादुकोण ने शेयर की ये पुरानी फोटो मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन सोशल एकाउंट पर फैंस के साथ दिलचस्प पोस्ट शेयर करती नजर आ जाती हैं। वहीं हाल ही में दीपिका अपने एक ऐसे ही पोस्ट की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान की फिल्म ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। दीपिका ने अपने सोशल एकाउंट पर फिल्म ‘लव आज कल’ के 11 साल पूरे होने पर एक खास तस्वीर शेयर की है। इस फोटो पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने उनकी तारीफ करते हुए कमेंट भी किया है। भारत के खिलाफ ड्रैगन का नया पैंतरा, चीन बोला- हम नेपाल को अपने बराबर मानते हैं दीपिका पादुकोण ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘लव आज कल’ के 11 साल पूरे होने पर एक पुरानी फोटो शेयर की है। इस फोटो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए दीपिका ने फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद किया है। फोटो में दीपिका के साथ ‘लव आज कल’ के डायरेक्टर इम्तियाज अली भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में दिख रहा है कि दीपिका और इम्तियाज मेट्रो में सफर कर रहे हैं, इस फोटो में दीपिका, इम्तियाज एक-दूसरे की तरफ देखकर पोज देते दिखाई दे रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए दीपिका ने कैप्शन में लिखा- ‘आंखें सबकुछ कह देती हैं’… इस पोस्ट पर दीपिका को फैंस की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं तो मिली ही हैं, इसके साथ ही इस पर कई सेलेब्रिटीज ने भी रिएक्शन दिया है। वहीं इनमें सबसे खास एक्ट्रेस आलिया भट्ट का कमेंट है. उन्होंने दीपिका की इस फोटो को देखकर आलिया भट्ट ने लिखा- Best People वहीं आलिया के कमेंट पर जवाब देते हुए दीपिका ने प्यार जताते हुए ‘XoXo’ लिखा है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com