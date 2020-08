बाल गंगाधर तिलक की 100 वीं पुण्यतिथि पर राजनाथ सिंह ने साझा किया यह ट्वीट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी बाल गंगाधर तिलक की आज सौवीं पुण्यतिथि है। यह एसे सेनानी है जिनको पूरे देश के करोड़ों भारतीय आज भी याद करते है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी थे।देश में स्वराज लाने का उनका स्वप्न स्वतंत्र भारत की आधारशिला है जो आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है। आज लोकमान्य तिलक की सौवीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें स्मरण एवं नमन करता हूँ। — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 1, 2020 भारत को आजड़ी दिलाने में इस स्वतंत्रता संग्रामी का भूत बड़ा हाथ था। इनके त्याग को पूरा देश याद करता है। 1 अगस्त यानि आज के दिन यह सेनानी अपने प्राण न्योछावर कर देश में अपनी छाप छोड़ गया । राजनाथ सिंह के साथ-साथ बहुत लोगो ने आज इनकी 100 वीं पुण्यतिथि पर नमन किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी थे।देश में स्वराज लाने का उनका स्वप्न स्वतंत्र भारत की आधारशिला है जो आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है। आज लोकमान्य तिलक की सौवीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें स्मरण एवं नमन करता हूँ। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com