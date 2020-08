सुशांत सिंह केस के मामले की जांच पर बिहार पुलिस ने साझा की ये बात सुशांत सिंह केस के मामले की जांच पुलिस जोरों से कर रही है। सभी लोग सुशांत की मौत के सच को जानना चाह रहे है। मुंबई पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है वही बिहार पुलिस से जांच की मांग की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की जांच कर रहे बिहार पुलिस के जवान बांद्रा पुलिस स्टेशन का दौरा करने के बाद एक ऑटो-रिक्शा में सवार हुए।यह पूछे जाने पर कि क्या वे #RheaChakraborty पर सवाल उठाएंगे, इंस्पेक्टर कैसर आलम कहते हैं, “अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। वह हमारी निगरानी में है।” बिहार सरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई से कराने को तैयार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि अभिनेता सुुुशांंत सिंह केस की सीबीआई जांच पर सरकार विचार कर सकती है। #WATCH: Bihar Police personnel probing #SushantSinghRajput death case leave in an auto-rickshaw after visiting Bandra Police Station. On being asked if they’ll question #RheaChakraborty, Inspector Kaisar Alam says, “It is not needed right now. She is under our watch.” pic.twitter.com/JdGUEaJLfN — ANI (@ANI) August 1, 2020 बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत के परिवारवालों ने अब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं की है। अगर वे सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो सरकार इसके लिए अनुशंसा करने को तैयार है। सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के थाना राजीव नगर मे इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार पुलिस की टीम इस मामले की जांच के लिए मुंबई गई हुई है और वहां की पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। शुक्रवार की रात मुंबई पुलिस ने जांच मे लगी बिहार पुलिस के काम में न सिर्फ जांच में बाधा डाली, बल्कि जांच टीम के सदस्यों को कैदी वाहन में ठूंसकर थाने ले गई। बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस के इस व्यवहार पर कड़ा एतराज जताया है। पटना पुलिस ने मुंबई के डीसीपी को चिट्ठी लिखी है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com