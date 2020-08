अमूल : कोरोना महामारी के बीच हल्दी से बनी इम्युनिटी बूस्टर आइसक्रीम किया लॉन्च, जाने कीमत नई दिल्ली. गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) के तहत काम करने वाली अमूल (Amul) ने कोरोना महामारी के बीच इम्युनिटी बूस्टर के तौर पर हल्दी आइसक्रीम लॉन्च की है। जिसकी कीमत 125 ml पैक पर 40 रुपए होगी। अमूल का दावा है कि हल्दी आइसक्रीम में हल्दी के अलावा काली मिर्च, शहद और खजूर, बादाम व काजू जैसे ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद हैं। करण जौहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर ली वापसी अमूल ने ट्वीट करके ग्राहकों को यह बताया है। कंपनी ने ट्वीट में लिखा है कि इस आइस्क्रीम को आप मजा तो करेंगे ही साथ ही में ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें कई फायदे वाले इंग्रीडियंट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हल्दी, बादाम, दूध, शहद मिलाये गए है। कंपनी ने कहा हल्दी दूध के गुण और आइस्क्रीम का मजा अब एकसाथ लें। हल्दी आइसक्रीम को उत्तरी और पश्चिमी भारत में मौजूद कंपनी की अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में पैक किया जा रहा है। इससे पहले अप्रैल में अमूल ब्रांड इम्युनिटी बूस्टर बेवरेजेस रेंज के तहत हल्दी दूध भी बाजार में उतार चुका है। जो 200 एमएल बोतल दूध की कीमत 30 रुपए है। इसके अलावा ब्रांड ने अमूल तुलसी दूध, अमूल अदरक दूध और अमूल अश्वगंधा दूध भी लॉन्च किए हैं। कैमल मिल्क पचने में तो आसान है ही, इसके कई अन्य फायदे भी हैं। इसमें इन्सुलिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। कैमल मिल्क का इस्तेमाल हजारों सालों से विविध संस्कृतियों में होता आया है। आरोग्य के विविध फायदों को देखते हुए इस दूध की वजह से बाजार में एक नया क्षेत्र खुला है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com