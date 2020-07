अनलॉक 3.0 में जिम खोलने पर वेलफेयर फेडरेशन के लोगों ने सरकार का जताया आभार कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति आ गयी थी। सरकार ने धीरे धीरे हर व्यवसाय को पटरी पर लाना शुरू किया है। लोगो की रोज़मर्रा की जुड़ी आदतों को पटरी पर ल रही है। सुप्रीम कोर्ट में स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा पर सुनवाई टली, UGC ने छात्रों से कही ये बात इंडियन जिम वेलफेयर फेडरेशन के लोगों ने लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त से जिमों के खोलने के फैसले का स्वागत करते हुए मोदी सरकार एवं दिल्ली भाजपा का आभार प्रकट किया। इस महामारी के दिनों में सभी अपने घरों में रहकर ही अपनी दिनचर्या को शुरू कर रहे थे। अनलॉक 3.0 में जिम को खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। अब लोग जिम जाकर अपनी सेहत को और बेहतर तरीके से सही रख पाएंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com