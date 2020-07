केंद्रीय पर्यटन मंत्री PM मोदी के आगमन से पहले अयोध्या के दौरे का लेंगे जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के अयोध्या आगमन से पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री यहां का दौरा करके जायजा लेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल लखनऊ पहुंचेंगे। यहां शाम 6 बजे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों और अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा होगी। बलिया में 91 नए कोरोना पाॅजिटिव मिले, संक्रमितों की संख्या 1648 पहुंची+ पर्यटन मंत्री शुक्रवार को अयोध्या जाएंगे और तैयारियों का पूरा जायजा लेंगे। इस दिन शाम 5 बजे पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है, लेकिन 3 अगस्त से ही अयोध्या में उत्सव शुरू हो जाएगा। इस दौरान प्रशासन की ओर से शहर में लाखों दीए जलाए जाएंगे। साथ ही आम लोगों से अपील की जाएगी कि वो अपने घरों के बाहर दीए जलाएं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 200 लोग शिरकत करने वाले हैं। कोरोना के कारण भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अधिक लोगों को न्योता नहीं जा रहा है। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com