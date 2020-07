CAT का 5 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन नई दिल्ली| इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) के लिए ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है। कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से शुरू होंगे। आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 सितंबर है। 16 सितंबर को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। UGC की छह जुलाई की अधिसूचना के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कैट के प्रवेशपत्र 28 अक्तूबर 2020 को आधिकारिक वेबसाइट जारी किए जाएंगे। कॉमन एडमिशन टेस्ट 2020 (Common Admission Test 2020 (CAT 2020) 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो सेशन में की जाएगी। परीक्षा देशभर के 156 सेक्शन में आयोजित की जाएगी जनवरी 2020 में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डेंटल कॉलेजों की काउंसलिंग को बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया महत्वपूर्ण तारीखें रजिस्ट्रेशन खुलेंगे- 5 अगस्त 2020 आवेदन करने की आखिरी तारीख-16 सितंबर 2020 (5:00 pm) एडमिड कार्ड करें डाउनलोड-28 अक्तूबर 2020 टेस्ट -29 नवंबर 2020 रिजल्ट की घोषणा- जनवरी 2021 आवेदन शुल्क एससी, एसटी और पीडब्लूडी उम्मीदवारों के लिए -950 रुपए दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1900 रुपए Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com