शिमला मिर्च की फार्मिंग खेती से बेहद खुश हैं प्रीति जिंटा नई दिल्ली| बॉलीवुड की खूबसरत अदाकारा प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। प्रीति जिंटा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह फार्मिंग करती नजर आ रहीं है। वीडियो में प्रीति अपने घर में फार्मिंग कर रही हैं। वीडियो में प्रीति कुछ देसी शिमला मिर्च को तोड़ते हुए दिख रहीं है। प्रीति अपनी जैविक खेती की फसल, ताजा शिमला मिर्च को लेकर काफी उत्साहित भी दिख रही हैं। उनका यह अंदाज देखकर लग रहा है कि वह ये सब करके बेहद खुश हैं। बात दें कि प्रिति इस समय अपने पति जीन गुडइनफ के साथ अमेरिका में हैं। Ghar ki kheti How awesome to grow our own vegetables at home. Thank you Ma for teaching me & for inspiring me to spend time in the garden & grow our own vegetables I'm on top of the world right now, yet I've never felt so close to Mother Earth #organicgardening #jaimatadi #shimlamirchi #greenpepper #lovingit #ting प्रीति ने अपनी पहली वीडियो को शेयर करते हुए लिखा – मैं बहुत उत्साहित हूं, थोड़ा गर्व भी है और थोड़ा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बागवानी और प्रकृति के इतने करीब हो पाऊंगी। ये मुझे इतनी शांति और गहरी भावना दे देंगे। थैंक यू मां मुझे धरती मां के करीब लाने के लिए। इसके साथ ही प्रीति ने अपनी मां के लिए भी एक नोट शेयर किया , क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें घर पर सब्जियां उगाने का तरीका सिखाया। उन्होंने अपने इस वीडियो में खुलासा किया है वह घर पर खेती कर रही हैं और यह कला उन्होंने अपनी मां से सीखी है। I'm so excited, proud and a bit giddy headed looking at my little kitchen garden. I never imagined gardening & being so close to nature would give me so much peace & such a deep sense of accomplishment. Thank you Mom for bringing me closer to Mother Earth #Jaimatadi #organicgardening #Organic #Tomatoes #lovingit #ting आपको बता दें कि प्रीति अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत शेखर कपूर निर्देशित 'तारा रमपमपम' से करने वाली थीं। इसमें उनके साथ ऋतिक रोशन थे, लेकिन यह फिल्म किसी वजह से बन नहीं सकी। तब शेखर कपूर ने निर्देशक मणिरत्नम को शाहरुख खान और मनीषा कोइराला की फिल्म 'दिल से' में उन्हें कास्ट करने के गुजारिश की। इस फिल्म में प्रीति सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर नजर आईं। इसके बाद उन्होंने 'संघर्ष', 'मिशन कश्मीर', 'अरमान', 'फर्ज', 'ये रास्ते प्यार के', 'कोई मिल गया', 'दिल चाहता है', 'सलाम-नमस्ते', 'कभी अलविदा ना कहना', 'दिल से', 'इश्क इन पेरिस', 'क्या कहना', 'दिल है तुम्हारा' जैसी फिल्मों में अभिनय किया। प्रीति किंग्स इलेवन पंजाब की सह-मालकिन भी हैं।