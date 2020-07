ब्रैड हॉग बोले : रैना के लिए टीम इंडिया में रोल नहीं बचा, वापसी करने का एक ही तरीका नई दिल्ली| इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में कुछ सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनकी नैशनल टीम में वापसी की उम्मीदें अब लगभग खत्म सी हो गई हैं। उनमें से ही एक हैं सुरेश रैना। रैना 33 साल के हैं और लंबे समय से फिलहाल टीम से बाहर चल रहे हैं। 2019 वर्ल्ड कप में उन्हें वापसी की उम्मीद थी, लेकिन वो वनडे टीम में वापसी नहीं कर सके और अब उनकी निगाहें टिकी थीं इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट ब्रैड हॉग का मानना है कि रैना के लिए अब टीम इंडिया में कोई रोल बचा ही नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से खेला जाना है, रैना चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की ओर से धमाकेदार प्रदर्शन कर टी20 टीम में वापसी की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। यह बाएं हाथ का बल्लेबाज आईपीएल के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है। इसके अलावा रैना 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा भी थे। हॉग से एक फैन ने पूछा, ‘क्या रैना के पास टीम इंडिया में वापसी करने का मौका है जबकि टी20 वर्ल्ड कप स्थगित कर दिया गया है?’ अपने यूट्यूब चैनल ‘हॉग्स व्लॉग’ पर इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘रैना टीम इंडिया के लिए अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में भारत की ओर से बेस्ट फील्डर्स में शुमार रहे हैं। वो शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं।’ बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को किया दो साल के लिए बैन हॉग ने कहा कि भारतीय कप्तान विराट कोहली की नजरें इस समय युवा क्रिकेटरों पर टिकी हैं। ऐसे में रैना के लिए जगह बची नहीं है। उन्होंने कहा, ‘अगर आप अभी टीम इंडिया के बैटिंग लाइन-अप पर नजर डालेंगे, जहां विराट कोहली किसी को लेना चाहेंगे, लेकिन उनकी नजर फिलहाल युवा क्रिकेटरों पर है। श्रेयस अय्यर ने नंबर-4 पर अच्छी बल्लेबाजी की है, जहां रैना बैटिंग कर सकते हैं। मैंने उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नीचे बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखता हूं, वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो तीसरे या चौथे नंबर पर आएं और बीच के ओवर खेलें। मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम में अब उनके लिए रोल बचा है।’ हॉग ने आगे कहा, ‘एक ही तरीका है कि रैना की टी20 टीम में वापसी हो सकती है, रोहित शर्मा और केएल राहुल पारी का आगाज करें और शिखर धवन टीम से बाहर रहें, तो उनके लिए एक मौका हो सकता है। लेकिन यह कहना निराशाजनक है लेकिन मैं रैना को इंटरनैशनल क्रिकेट फिर से खेलते हुए नहीं देखता।’ रैना ने भारत की ओर से 226 वनडे इंटरनैशनल और 78 टी20 इंटरनैशनल मैच खेले हैं। रैना के खाते में 5615 वनडे और 1605 टी20 इंटरनैशनल रन हैं। उन्होंने 18 टेस्ट मैच भी खेले हैं। भारत की ओर से तीनों फॉर्मैट में सेंचुरी लगाने का खास रिकॉर्ड भी रैना के नाम दर्ज है। जुलाई 2018 में वो आखिरी बार टीम इंडिया के लिए खेले थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com