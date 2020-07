सोनू सूद बोले- सुशांत की मौत पर कई लोग माइलेज लेने की कर रहे कोशिश नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कई लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पटना में सुशांत के परिवार के लिए कितना मुश्किल समय होगा, इस पर जोर देते हुए, एक्टर ने एक समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा कि जो लोग अपने जीवन में दिवंगत एक्टर से कभी नहीं मिले, वे बहस में शामिल होना चाहते हैं। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक सोनू सूद का यह बयान तब सामने आया है, जब कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत ने माना था कि वह सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिलीं। उन्होंने कहा था कि सुशांत और मैंने कभी मुलाकात नहीं की। लेकिन हम काफी नजदीक थे। उन्होंने बताया कि एक बार सुशांत सिंह राजपूत उनके बर्थडे में आए थे, लेकिन दोनों की बातचीत नहीं हुई। कंगना ने कहा था कि वह मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी की को-स्टार अंकिता लोखंडे से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अपडेट लेती थीं। सुशांत और अंकिता ने साल 2016 तक छह सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था। मालूम हो कि सोनू सूद को मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी से हटा दिया गया था। हालांकि, कंगना ने आरोप लगाया था कि सोनू ने ‘महिला डायरेक्टर’ के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। वहीं, सोनू सूद ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। श्वेता ने बताया- इस वजह से फैमिली नहीं कर रही सीबीआई जांच की मांग मुंबई स्थित घर में 14 जून को हुई एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही, कंगना रनौत लगातार इस मुद्दे को उठाती रही हैं। वह सुशांत को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कई बॉलीवुड हस्तियों पर निशाना साध चुकी हैं। वहीं, मुंबई पुलिस भी लगातार बड़ी हस्तियों से पूछताछ कर रही है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com