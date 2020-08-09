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BJP विधायकों की गुजरात शिफ्टिंग पर बोले CM गहलोत- खतरा तो हमें था, इन्हें किस बात की चिंता?
राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक (Rajasthan Political Crisis) के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बीजेपी के विधायकों को गुजरात (Gujarat) शिफ्ट करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि BJP की अब पोल गई है. सरकार में तो हम लोग हैं, हॉर्स ट्रेडिंग (Horse Trading) की वजह से क्लिक »-newsindialive.in