…जानें सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने क्या लगाए आरोप नई दिल्ली| दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उनके पिता के.के सिंह ने अभिनेत्री और कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर एफआईआर न करने और परिवार पर प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि इसकी पूरी जांच पटना पुलिस ही करे। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह ने कहा कि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि परिवार सदमे में था और मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी और उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम लेने और उन्हें इस मामले में शामिल करने के लिए मजबूर कर रही थी। यह केस एक अलग दिशा में जा रहा था। रिया चक्रवर्ती पर फैन्स ने साधा निशाना, तो श्वेता सिंह कीर्ति बोली- गलत भाषा का न करें इस्तेमाल उन्होंने आगे कहा कि पटना पुलिस थोड़ा झिझक रही थी, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री संजय झा ने उन्हें मामला समझाया और तब जाकर एफआईआर दर्ज की ई। हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच पटना पुलिस करे। परिवार ने अभी तक CBI जांच की मांग नहीं की है। वहीं, पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है और प्राथमिक जांच भी शुरू हो गई है। अभी यह कहना उचित नहीं है कि किन-किन लोगों से पूछताछ होगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के एफआईआर में जिन लोगों का नाम है, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा, बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार पुलिस के एफआईआर से सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की उम्मीद जगी है। भारत और बिहार के लाखों फैन्स को यह उम्मीद है कि जांच पूरी निष्पक्षता से होगी और जो भी उनके आत्महत्या के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलेगी। आयुष्मान खुराना ने 'केदारनाथ' के निर्देशक अभिषेक कपूर से मिलाया हाथ गौरतलब है कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि सुशांत के सारे बैंक अकाउंट्स और कार्ड्स, रिया और उनके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत ने कई बार बताया कि ये लोग उसे पागल खाने में डालना चाहते थे और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुशांत जब अपनी बहनों से मिलने गए तो रिया ने उनपर मुंबई वापस आने का दबाव डाला। इसके बाद सुशांत से परिवार की बातचीत भी कम होने लगी।