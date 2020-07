सुशांत के ड्राइवर से लेकर बॉडीगार्ड तक पूछताछ, कुक बोला- सारा सिस्टम मैडम करती थीं हैंडल पटना| सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पटना पुलिस की एसआईटी ने बुधवार को कई अहम सबूत जुटाये। सुशांत के नौकर, कुक, चालक और बॉडीगार्ड से एसआईटी ने पूछताछ की। ये सभी उनके वे कर्मी थे जिन्हें पूर्व में रिया के इशारे पर हटा दिया गया था। सूत्र बताते हैं कि पटना पुलिस की एसआईटी ने बकायदा इन सभी पूर्व कर्मियों के बयान को रिकॉर्ड कर लिया है। उनके इन बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गयी है। पूर्व कर्मियों ने जो बातें पुलिस को बतायी हैं वे काफी अहम हैं। इस पूछताछ के दौरान कई बार सुशांत के पुराने कर्मियों की आंखें भी उन्हें याद कर नम हो गयीं। इन सभी ने पुलिस को जो जानकारी दी उससे एफआईआर में लिखी बातें मेल खाती हैं। बॉडीगार्ड और कुक ने एसआईटी को बताया कि सुशांत साहब का सारा सिस्टम मैडम हैंडिल करती थीं। उन्हें कब क्या करना है, किससे बात करनी है और किन लोगों से मिलना है ये सारा कुछ मैडम के हाथ में था। यहां तक कि सुशांत को कब दवा देनी है इस बात की जानकारी खुद अभिनेता को भी नहीं थी। रिया ही उन्हें दवा खिलाती थीं। वे मानसिक रूप से काफी परेशान रहते थे। सुशांत के कजिन नीरज कुमार सिंह ने लगाए रिया चक्रवर्ती पर आरोप दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले की मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करने की कोशिश की। हालांकि रिया सामने नहीं आयीं। सूत्र बताते हैं कि वे अपने वकीलों के माध्यम से फिलहाल एसआईटी से बात करना चाहती हैं। पुलिस टीम रिया के घर पहुंची थी। उनके बारे में जानकारी ली गयी। अगल-बगल के लोगों से भी पूछताछ की गयी थी। वहीं सुशांत के बैंक खातों को लेकर भी एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। अब तक खाते का डीटेल पुलिस टीम के हाथ नहीं लग सका है। जल्द ही उसे भी ले लिया जायेगा जिसके बाद काफी चीजें स्पष्ट होंगी। सुशांत के पांच करीबियों से बांद्रा थाने में पूछताछ सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में उनके पाचं करीबी दोस्तों से पुलिस ने बुधवार को मुंबई के बांद्रा थाने में पूछताछ की। सभी से सुशांत और रिया के रिश्ते को लेकर कई सवाल दागे गये। सूत्रों की मानें तो दोनों के करीबियों का कहना था कि रिया और सुशांत के बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गये थे। सुशांत चुप-चुप रहा करते थे। अंकिता लोखंडे ने बताया- रिया चक्रवर्ती के साथ खुश नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे के ट्विट से मची खलबली सुबह के वक्त बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने एक ट्विट किया। उन्होंने लिखा – ट्रूथ विंस यानी सच की जीत हुई। इस ट्विट की चर्चा पटना में भी रहीं। अंकिता से पूर्व में भी सुशांत का नाम जुड़ता रहा है। इस ट्विट के सामने आने के बाद ऐसी चर्चा रही कि बॉलीवुड में पहले से ही सुशांत की मौत के बाद रिया का नाम सामने आ रहा था Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com