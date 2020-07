सुशांत सिंह के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर लगे चोरी का आरोप नई दिल्ली| बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आया है। एक्टर के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों के खिलाफ पटना के राजीवनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। केके सिंह का आरोप है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया और उसके परिजनों ने धोखे से 15 करोड़ रुपये निकाले हैं। उन्होंने रिया पर सुशांत से पैसे ठगने का आरोप लगाया और इसकी जांच की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ ही खत्म हो गया केरल में आर्गेनिक खेती का सपना एफआईआर में केके सिंह ने बताया, ”मेरे बेटे के एक बैंक खाता के स्टेटमेंट से पता चला है कि एक साल में उसके कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में लगभग 17 करोड़ रुपये थे। इस खाता से 15 करोड़ रुपये निकले हैं और ऐसे खातों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जिनका मेरे बेटे से कोई लेना-देना नहीं है। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों/क्रेडिट कार्ड्स से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों और सहयोगियों के साथ मिलकर धोखेबाजी और षड्यंत्र से ठगा है?” इसके साथ ही सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया पर आरोप लगाया है कि वह उनके बेटे को बर्बाद करने की धमकी दिया करती थी। उन्होंने एफआईआर में कहा ”मेरा बेटा सुशांत सिंह राजपूत ऑर्गेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरल अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था, जिसके लिए वो जमीन की तलाश कर रहे थे। जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इसका विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि मैं तुम्हारे ईलाज के सारे पेपर्स मीडिया में हाईलाइट कर दूंगी।” रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता की FIR के बाद अंकिता लोखंडे बोलीं- ‘Truth Wins’ ”लेकिन जब सुशांत ने इसका विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशांत अब उसके किसी भी काम का नही रहा है तो रिया वहां से लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड्स, ईलाज के दस्तावेज, पिन नंबर पासवर्ड के साथ चली गई। इस प्रकरण की जांच की जाए।” Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com