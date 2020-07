सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से मोटी रकम निकालने की जाएगी जांच नई दिल्ली| बिहार पुलिस ने मुंबई में पटना के रहने वाले और बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में सुशांत के बैंक खाते से निकाले गए रुपयों के मामले की जांच भी करेगी। इस मामले में पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी कर सकती है। बिहार पुलिस के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम ने बांद्रा के उच्च पुलिस पदाधिकारियों से मुलााकत की है, जिसके बाद उन्हें इस हाईप्रोफाइल मामले में सहयोग दिए जाने का आश्वासन देते हुए उन्हें डीसीपी इंवेस्टिगेशन और डीसीपी क्राइम से मिलने की बात कही गई है। सुशांत की मौत को सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया मर्डर, बताई ये 26 वजह सूत्रों का कहना है कि मुंबई पहुंची बिहार की पुलिस टीम राजपूत के बैंक खाते से निकाली गई मोटी रकम की भी जांच करेगी तथा इस मामले में कई लोगों से पूछताछ करेगी। सूत्रों का दावा है कि पुलिस को सही और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। पुलिस ने इसके अलावे सुशांत के लगातार सिम बदले जाने और उन सभी नंबरों के सीडीआर निकाल कर पड़ताल करने की भी योजना बनाई है। सूत्रों का कहना है कि मुबई में जो मामला पहले दर्ज किया गया था वह आत्महत्या का है जबकि यहां धोखाधड़ी सहित कई अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उन डॉक्टरों से भी पूछताछ कर सकती है जो सुशांत का इलाज कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि पटना के राजीवनगर थाने में सुशांत के पिता क़े क़े सिंह द्वारा 25 जुलाई को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के अलावे इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा, श्रुति मोदी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, बेइमानी, बंधक बनाकर रखने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। पटना के रहने वाले सुशांत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में 14 जून को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत काफी कम समय में बॉलीवुड में सफल अभिनेताओं में शामिल हो चुके थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com