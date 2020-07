बिहार पुलिस ने बताया- घर से गायब हैं रिया चक्रवर्ती नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पुलिस का चंगुल कसता जा रहा है। दिवंगत एक्टर के पिता केके सिंह ने बीते दिन अदाकारा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। जिसके बाद एक्ट्रेस से पूछताछ के लिए पटना पुलिस के 4 अधिकारी मुंबई पहुंच गये। खबरों की मानें तो मुंबई में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के घर पर जब पटना पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो अदाकारा वहां से गायब मिली है। हालांकि अब इस मामले में बिहार पुलिस का कुछ और ही कहना है। बिहार पुलिस ने उन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि रिया अपने घर से फरार हो गई हैं। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की वायरल हो रही फोटो मिड-डे रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के एसपी विनय तिवारी ने कहा, “ऐसा कुछ नहीं है। इस समय हम रिया को नहीं खोज रहे हैं। शुरूआती जांच जारी है। केस के सभी उन साधारण तथ्यों को समझा जा रहा है और इस पूरी परिक्रिया के पूरे होने के बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। जब भी रिया की जरुरत पड़ेगी हम उनसे संपर्क करेंगे। फिरहाल अभी जो खबरें आ रही हैं रिया अपने घर से गायब हो गई हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार पुलिस द्वारा की जा रही जांच मुंबई पुलिस से स्वतंत्र है। मुबंई पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी सहयोग देने की बात कही है। बता दें कि फिल्म ‘जलेबी’ एक्ट्रेस रिया पिछले एक साल से अभिनेता के साथ रिलेशनशिप में थी। केस की मामले की बात करें तो रिया के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसमें धारा 341, 342, 380, 406, 420 और 306 शामिल हैं। केके सिंह ने एक्ट्रेस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले साल मई 2019 में अपने बेटे के साथ दोस्ती की और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए उसके संपर्कों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि रिया को उनके परिवार ने सहायता प्रदान की थी क्योंकि वे उनकी संपत्ति को देख रहे थे। के के सिंह चाहते हैं कि पुलिस यह जांच करे कि अभिनेता द्वारा रखे गए बैंक खाते में जमा 15 करोड़ रुपये कहां स्थानांतरित किए गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि अभिनेत्री ने सुशांत के परिवार के किसी भी सदस्य को अभिनेता के साथ रहने से मना कर दिया। सुशांत के ड्राइवर से लेकर बॉडीगार्ड तक पूछताछ, कुक बोला- सारा सिस्टम मैडम करती थीं हैंडल इस बीच अदाकारा ने एक वकील हायर कर अग्रिम जमानत की कार्रवाई शुरू कर दी है। रिया चक्रवर्ती इस केस के लिए वकील सतीश मानशिंदे का हायर किया है। बता दें कि वकील मानशिंदे देश के सबसे महंगे वकीलों की लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट्स की मानें तो सतीश मानशिंदे कोर्ट में अपने मुवक्किल को बचाने के लिए काफी मोटी रकम वसूलते हैं। कहा जाता है कि वकील मानशिंदे 10 लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फीस चार्ज करते हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com