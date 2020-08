बिहार पुलिस ने बताया, सुशांत जो सिम कार्ड्स यूज कर रहा था वह उसके नाम पर नहीं थे पटना| सुशांत सिंह डेथ केस में बिहार पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। बिहार पुलिस के मुताबिक कई दिनों से सुशांत मोबाइल में जिस सिम का यूज कर रहे थे, वह उनके नाम पर नहीं थे। पुलिस के मुताबिक, उनमें से एक सिम कार्ड उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर है। पुलिस ने बताया कि अब हम कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) ट्रैक कर रहे हैं। करण जौहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर ली वापसी वही बिहार पुलिस सुशांत की मौत से पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सलियन के परिवार से भी पूछताछ की तैयारी में है। दिशा के परिजनों से पूछताछ के लिए बिहार पुलिस ने कई बार फोन किया लेकिन किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया है। बिहार पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक बाद में उनसे संपर्क करके पूछताछ होगी। पुलिस दोनों के मौत के बीच कुछ कनेक्शन तो नहीं है यह जानने की कोशिश में है। इस बीच केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आरके सिंह का कहना है कि इससे दो राज्यों के बीच विवाद ही नहीं रहेगा। मंत्री आरके सिंह का कहना है कि कई बार दो राज्यों के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता। सीबीआई जांच से यह नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब लगता है कि सुशांत के परिवार का यकीन मुंबई पुलिस से हट गया है, ये स्वाभाविक है 40-45 दिन में मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा- सुशांत सिंह राजपूत में CBI जांच की मांग जायज अब पटना के सिटी एसपी करेंगे टीम को लीड: बॉलीवुड अभिनेता दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत केस मामले में पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई के लिए रवाना होंगे। सिटी एसपी वहां जांच के लिए वहां पहले से पहुंची चार सदस्यीय पटना एसआईटी का नेतृत्व कर मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। मामले की पुष्टि एसएसपी रेंज ने की है।उल्लेखनीय है कि इससे पहले शनिवार को बिहार के डीजीपी ने संकेत देते हुए एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बिहार पुलिस सुशांत मामले की जांच करने में सक्षम है। यदि आवश्यकता होगी तो जांच की अगुवाई के लिए आईपीएस रैंक के एक अधिकारी को मुंबई भेजा जाएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com