रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को खरीदने के है करीब नई दिल्ली| मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को खरीदने के करीब है। सूत्रों के मुताबिक यह डील 24,000 करोड़ रुपये से 27,000 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। इस सौदे के बाद रिटेल सेगमेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की पोजीशन और मजबूत होगी। सूत्रों ने बताया कि इस डील के तहत फ्यूचर ग्रुप की जवाबदेहियां भी शामिल हैं, जो डील के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आ जाएंगी। एसेट्स सेल के पहले 5 लिस्टेड कंपनियां फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स का विलय फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में हो जाएगा। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड अपने ग्रुप के लिए और दूसरी कंपनियों के लिए लीज पर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। लाइव मिंट की खबर के मुताबिक रिलायंस के पास 31 जुलाई तक इस डील की एक्सक्लूसिविटी है। बाइंडिंग एग्रीमेंट के तहत रिलायंस को 31 जुलाई से पहले यह डील करनी है। वहीं सूत्र का कहना है कि दोनों कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है और इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। इस सौदे के तहत फ्यूचर ग्रुप का फैशन एवं ग्रॉसरी रिटेल फॉरमैट बिग बाजार, फूड हाल, निलगिरी, एफबीबी, सेंट्रल, हेरिटेड फूड्स और ब्रांड फैक्टरी RIL के पास आ जाएगा। साथ ही ली कूपर जैसे अपैरल ब्रांड भी रिलायंस को मिलेंगे। इस डील से रिलायंस को कुल 1700 स्टोर मिलेंगे। इस सौदे के बाबत मिंट के एक प्रश्न के जवाब में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक प्रवक्ता ने कहा: "एक नीति के रूप में, हम मीडिया की अटकलों और अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारी कंपनी निरंतर आधार पर विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करती है। "