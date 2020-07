2 अगस्त को हो सकती है आईपीएल संचालन परिषद की बैठक नई दिल्ली| इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की संचालन परिषद की बैठक 2 अगस्त को हो सकती है, जिसमें इस साल युनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में आयोजित की जाने वाले टूर्नामेंट के शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जाएगा और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण इस टूर्नामेंट का आयोजन देश से बाहर किया जा रहा है। टूर्नामेंट 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच खेला जाएगा। KKR के सीईओ ने की आंद्रे रसेल ऑलराउंडर की तारीफ गांगुली और शाह भी शामिल होंगे इस बैठक में बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘आईपीएल संचालन परिषद की बैठक 2 अगस्त को हो सकती है। उम्मीद है कि बैठक के बाद फ्रेंचाइजी को एसओपी सौंप दिया जाएगा।’ इस बैठक में बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारियों के भाग लेने की संभावना है, जिसमें अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह भी शामिल हैं। इसमें विभिन्न हितधारकों से जुड़े मसलों पर चर्चा होगी। गांगुली और शाह का कार्यकाल खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों ने लोढ़ा समिति के कूलिंग ऑफ पीरियड की शर्तों में छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, 17 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। इस आईपीएल में एक दिन में दो मैचों का आयोजन कम होगा, जिससे ब्रॉडकास्टर्स को फायदा होगा। मैचों का आयोजन खाली स्टेडियमों में बायो सिक्योर एन्वॉयरमेंट में किया जाएगा और ऐसे में फ्रेंचाइजी को गेट मनी से होने वाले नुकसान पर भी चर्चा होगी। संभावना है कि अधिकतर फ्रेंचाइजी अपने जांच दलों को यूएई भेजकर वहां की सुविधाओं और बायो सिक्योर एन्वॉयरमेंट का आकलन करेंगे। माइकल आथर्टन: आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग को लेकर नहीं हूँ खुश, जरूरत से ज्यादा जटिल एक अन्य मसला खिलाड़ियों को परिवारों को साथ में ले जाने की अनुमति देने से जुड़ा होगा। एक फ्रेंचाइजी के आला अधिकारी ने कहा कि दो महीने के लिए खिलाड़ियेां को उनकी पत्नियों या परिवार से दूर रखना गलत होगा। उन्होंने कहा, ‘सामान्य समय पर पत्नियां या गर्लफ्रेंड्स खिलाड़ियों के साथ आ सकती हैं, लेकिन अभी हालात अलग हैं। अगर परिवार भी साथ जाता है तो वो होटल के कमरे में रहेगा या सामान्य तौर पर आ जा सकेगा।’ उन्होंने कहा, ‘कुछ खिलाड़ियों के छोटे बच्चे भी हैं तो उन्हें दो महीने तक कमरे में कैसे रखेंगे।’ Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com