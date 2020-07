विराट कोहली ने कुछ इस तरह की मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी की तारीफ नई दिल्ली| भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली आज युवाओं के रोल मॉड्ल हैं। प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें मौका देना उनकी खास बात है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को उनकी कप्तानी में ही अवसर मिला और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित कर पाए। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली की प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें अवसर देने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कोहली की कप्तानी में मयंक अग्रवाल भी चमके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कोहली ने मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी की जमकर तारीफ की। इस ओपनिंग बल्लेबाज को इंटरनेशनल डेब्यू के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। बावजूद इसके कि मयंक ने घरेलू क्रिकेट में भरपूर रन बनाए, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारतीय क्रिकेट ब्रेक हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिये फैन्स के साथ जुड़े हुए हैं। मयंक ने हाल ही में ‘ओपन नेट्स विद मयंक’ में कप्तान विराट कोहली से बातचीत की। मयंक ने ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक सीरीज में डेब्यू किया। उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली और मजबूत कैरेक्टर दिखाया। विराट कोहली ने मयंक अग्रवाल से बातचीत में कहा, ”बेपनाह रन बनाने से भी ज्यादा आपके कैरेक्टर ने मुझे प्रभावित किया।’ अग्रवाल ने मेलबोर्न में तीसरे टेस्ट में डेब्यू किया और अर्द्धशतक लगाया। भारत यह टेस्ट मैच जीता और बाद में सीरीज भी जीत गया। कोहली ने अग्रवाल से कहा, ”मैंने तुम्हें आरसीबी के लिए खेलते देखा, तुम अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों को भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ खेल रहे थे। फर्स्ट क्लास मैचों में तुम अपना दबदबा बनाए हुए थे। मैं यही कहूंगा कि आपका कैरेक्टर मेरे लिए आपके रन बनाने से ज्यादा अहम साबित हुआ। आप एक साहसी बल्लेबाज हो।” SFI ने कहा- भारत में इजाजत नहीं मिलने पर विदेश में ट्रेनिंग पर कर रहा विचार मयंक अग्रवाल अभी तक 11 टेस्ट में 57.29 की औसत से 974 रन बना चुके हैं। अगर वह अगली पारी में 26 रन और बना लेते हैं तो वह चेतेश्वर पुजारा के साथ सबसे तेज 1000रन बनाने के मामले में उनके बराबर पहुंच जाएंगे। मयंक के साथ-साथ कोहली ने युवा हनुमा विहारी के बारे में भी बात की। हनुमा ने उस मैच में मंयक के साथ ओपनिंग की थी। कोहली ने कहा, ”मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति का मैच को लेकर क्या नजरिया है। मिसाल के तौर पर जब तुमने विहारी के साथ ओपनिंग की तो विहारी ने सहजता से ओपनिंग के प्रस्ताव को स्वीकर किया।” उन्होंने कहा, ”मैंने खुद भारत के लिए पहली सीरीज में ओपन किया था। लिहाजा कठिन परिस्थितियों में खेलकर खिलाड़ी की प्रतिभा और अधिक बाहर आती है। वह गलतियों से सीखता है।” कोहली और अग्रवाल दोनों सितंबर में होने वाले आईपीएल 2020 में रॉयस चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते दिखाई देंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com