बैंक जमा की तुलना में PPF पर ब्याज के बावजूद छोटी बचत जमा वृद्धि धीमी नई दिल्ली| बैंक जमा की तुलना में PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) जैसी कुछ छोटी बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दर के बावजूद, छोटी बचत जमाओं में वृद्धि धीमी हो रही है। एसबीआई के एक अर्थशास्त्री के मुताबिक इसका कारण यह हो सकता है कि लोग कोरोनोवायरस के कारण तरल संपत्तियों में अधिक बचत कर रहे हैं। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक FY19 में, बढ़त वाली लघु बचत जमाओं में 24% हिस्सा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का था। दिलचस्प बात यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में लोगों ने वित्तीय बचत में लॉक करने के बजाय लिक्विड बैंक डिपॉजिट में अधिक धन रखने की प्रवृत्ति को धीमा कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में घटकर अब यह 14% पर आ गई है। कोरोना की मार : अमेरिकी अर्थव्वस्था में दूसरी तिमाही में 33 प्रतिशत की बड़ी चोट सरकारी प्रतिभूतियों में रिटर्न गिरने के बावजूद, सरकार ने सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में संशोधन नहीं किया। सरकार ने जून तिमाही में 70-140 बीपीएस की तेज कटौती के बाद ब्याज दरों को स्थिर रखा। पीपीएफ में इस समय 7.1% की दर से ब्याज मिल रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने फार्मूला का कड़ाई से पालन किया है, विभिन्न छोटी बचतों पर दरें अब 40-50 बीपीएस से कम होंगी और पीपीएफ की दर 7% से कम होगी। दूसरी ओर, कई बैंकों ने अपनी जमा दरों में कटौती के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता के बीच बचत दर में कटौती की है। कोविड-19 संकट को देखते हुए आरबीआई ने मार्च और मई 2020 के बीच सीआरपीआर में 115 बीपीएस कटौती की। वहीं रिवर्स रेपो में 155 बीपीएस और सीआरपीआर में 100 बीपीएस की कमी कर चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बचत बैंक जमा दर में कमी आई है। दूसरी ओर, लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन की बाधाओं ने सीपीआई मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की है। इसलिए बचतकर्ताओं के लिए वास्तविक रिटर्न (ब्याज दर माइनस मुद्रास्फीति) नकारात्मक हो गई है। एलआईसी ने नए प्रीमियम से कमाया 1.78 लाख करोड़ रिपोर्ट में कहा गया है, ” हम उम्मीद करते हैं कि मुद्रास्फीति अगले कुछ महीनों तक ऊंचे स्तर पर रहेगी इसलिए वास्तविक ब्याज दर नकारात्मक बनी रहेगी। हम वर्तमान परिदृश्य में विश्वास करते हैं, यह वित्तीय बाजारों के लिए उपयुक्त होगा क्योंकि नकारात्मक वास्तविक दर की संभावना नहीं है। घरेलू वित्तीय बचत ने महामारी को लेकर अनिश्चितता को जन्म दिया है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे अनुभवजन्य परिणाम बैंक जमाओं में घरेलू बचत और ब्याज की वास्तविक दर के बीच काफी कमजोर संबंध बताते हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com