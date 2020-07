बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को किया दो साल के लिए बैन ढाका| बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने दो साल के लिए प्रतिबंधित किया है। काजी ने 2018 अंडर-19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। उन्हें उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथमफेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया। 21 साल के इस खिलाड़ी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनका दो साल का प्रतिबंध आठ फरवरी 2019 से शुरु हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जारी बयान में कहा गया, ”अनिक के मामले में, बीसीबी ने उनके दोष पर विचार करते समय युवा और अनुभवहीनता को ध्यान में रखा था।” आरबीआई गवर्नर बोले- कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ने की जरूरत, अर्थव्यवस्था पर फोकस बयान में आगे कहा गया, ”तथ्य यह है कि उन्होंने अपने खेल में प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं किया। यह उनकी डोपिंग रोधी की सीमित जनकारी के कारण हुआ। जब उन्हें इस बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने आरोप स्वीकार कर लिया।” काजी अनिक ने अंडर-19 विश्व कप में खेलने के अलावा प्रथम श्रेणी के चार मैचों में 15 विकेट लिए हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com