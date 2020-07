जानें बैंक अगस्त में कितने दिन रहेंगे बंद, त्योहार की भरमार नई दिल्ली| अगस्त में बकरीद, रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्दशी, मुहर्रम और हरितालिका तीज समेत कई राष्ट्रीय और स्थानीय पर्व पड़ रहे हैं। इस कारण अगस्त में बैंक कई दिन बंद रहेंगे। वहीं पांच रविवार भी पड़ रहे हैं। इसके अलावा 8 और 29 अगस्त को क्रमश: दूसरे और चौथे शनिवार के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। तो अगर अगस्त में बैंक से जुड़े काम-काज को निपटाने के लिए जरूरी है कि आपको पहले से पता हो कि बैंक कब-कब बंद रहेंगे? देखें यह लिस्ट.. रिया चक्रवर्ती का VIRAL VIDEO, ब्वॉयफ्रेंड को कंट्रोल करने को लेकर कही ये बात तारीख …………………दिन …………………..अवकाश विवरण 01 अगस्त ……….शनिवार ………………….बकरीद गजटेड छुट्टी 2 अगस्त ………..रविवार …………………..साप्ताहिक अवकाश स्थानीय छुट्टी 03 अगस्त ……….सोमवार ………………….रक्षाबंधन स्थानीय छुट्टी 8 अगस्त ………..शनिवार ………………….सेकेंड सैटरडे स्थानीय छुट्टी 9 अगस्त ………..रविवार ………………….साप्ताहिक अवकाश स्थानीय छुट्टी 11 अगस्त ……….मंगलवार …………………श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्थानीय छुट्टी 12 अगस्त . ………बुधवार …………………..श्री कृष्ण जन्माष्टमी गजटेड छुट्टी 15 अगस्त ……….शनिवार …………………..स्वतंत्रता दिवस गजटेड छुट्टी 16 अगस्त ……….रविवार …………………..साप्ताहिक अवकाश स्थानीय छुट्टी 21 अगस्त ……….शुक्रवार ………………….तीज (हरितालिका) स्थानीय छुट्टी 22 अगस्त ……….शनिवार ………………….गणेश चतुर्थी स्थानीय छुट्टी 30 अगस्त ……….रविवार ………………….मुहर्रम गजटेड छुट्टी 31 अगस्त ……….सोमवार …………………ओणम स्थानीय छुट्टी एक अगस्त शनिवार को बकरीद और तीन अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन का अवकाश रहेगा। ऐसे में बैंक लगातार एक, दो और तीन अगस्त को तीन दिन के लिए बंद रहेंगे। इसके बाद 12 अगस्त बुधवार को जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। इसी हफ्ते में शनिवार को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बैंकों में छुट्टी रहेगी। महीने के अंतिर रविवार को मोहर्रम पड़ रहा है। रविवार होने के कारण इस दिन बैंक वैसे ही बंद रहेंगे। इसके अलावा अगस्त महीने में पांच रविवार पड़ रहे हैं। दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में अवकाश रहता है। 5जी की ऊंची लागत का बोझ पड़ेगा उपभोक्ता पर : भारती एयरटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक एक अगस्त को चंडीगढ़, पणजी और गंगटोक को छोड़ लगभग सभी शहरों में बैंक बंद रहेंगे। बता दें ईद उल-अज़हा बकरीद का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। मरकजी चांद कमेटी के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली व शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि मंगलवार को ईदुल अजहा का चांद नजर नहीं आया है। लिहाजा बकरीद का त्योहार एक अगस्त, शनिवार को मनाया जाएगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com