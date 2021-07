Bakra Eid shayari 2021 The best Bakra Eid shayari 2021 for your friends and family, Share it with your friends and family. आज खुदा की हम पर हो मेहरबानी, करदे माफ हम लोगों की सारी नाफरमानी, ईद का दिन आज आया, चलो मिलके करें यही वादा, कुरान की दिखाई सही क्लिक »-www.ibc24.in