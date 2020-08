सुरेखा सीकरी ने कहा- मुझे काम दो, मैं सम्मानपूर्वक कमाना चाहती हूं नई दिल्ली| बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज एक्टर सुरेखा सीकरी को उनकी दमदार अदाकारी के लिए जाना जाता है। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसमें कहा गया कि कोरोना काल में 65 वर्ष से ज्यादा के उम्र के कलाकारों को शूटिंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुरेखा ने बताया कि उन्हें कुछ विज्ञापन के ऑफर मिले थे, लेकिन अभी तक एक भी फाइनल नहीं हो पाया है। रिया को लेकर अंकिता बोली- अगर पता था कि सुशांत बीमार है, तो फिर उसे अकेले क्यों छोड़ा सुरेखा सीकरी ने कहा कि मुझे बहुत सारा काम करने की जरूरत है ताकि मैं अपने मेडिकल बिल्स और अन्य खर्चों को मैनेज कर सकूं लेकिन मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। एक्ट्रेस ने आगे कहा, ”मैं लोगों के बीच में अपना कोई गलत प्रभाव नहीं छोड़ना चाहती जिससे लोग कहें कि मैं पैसों के लिए भीख मांग रही हूं। मैं किसी से कोई दान नहीं चाहती। बेशक कुछ लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। वे बहुत दयालु हैं, इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूं। लेकिन, मैंने उनसे कुछ लिया नहीं। मैं चाहती हूं कि मुझे कुछ काम दो तो मैं सम्मानपूर्वक पैसे काम सकूं।” दिशा वकानी को लेकर जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने कही ये बात सुरेखा ने सवाल उठाया कि अगर 65 वर्ष पॉलिटिशियन्स और ब्यूरोक्रैट्स काम कर सकते हैं तो एक्टर्स और टेक्निशियन्स क्यों नहीं? हम में से कई लोग बुरे समय से गुजर रहे हैं। हमें सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत है। इस तरह के प्रतिबंध हमारी स्थिति को और खराब कर देंगे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com