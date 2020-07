क्या ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की ‘बबीता जी’ नजर आएंगी बिग बॉस 14 में नई दिल्ली| बिग बॉस 14 में इस बार कौनसे सेलेब्स आएंगे ये जानने के लिए फैन्स काफी एक्साइटेड हैं। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का किरदार निभा रहीं मुनमुन दत्ता इस शो का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन एक्ट्रेस ने इन खबरों को गलत बताया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मेरे बारे में जो खबरें चल रही हैं कि मैं बिग बॉस के अपकमिंग सीजन में हिस्सा लेने वाली हूं ये गलत है। मुझे ये शो पसंद है, लेकिन मैं बिग बॉस के घर नहीं जा रही। इन फेक खबरों पर यकीन ना करें…धन्यवाद। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के होस्ट सलमान खान इस सीजन को अपने फार्महाउस से ही शूट करने वाले हैं। बॉयफ्रेंड रोहमन के साथ सुष्मिता सेन ने सेलिब्रेट की एनिवर्सरी सलमान चाहते हैं कि वह छोटे क्रू के साथ ही वह अपने फार्महाउस में इसकी शूटिंग करें। बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि इस साल कंटेस्टेंट्स को हमेशा की तरह हफ्तों के हिसाब से फीस नहीं मिलेगी। वहीं एलिमिनेशन प्रक्रिया भी अलग है। खबरों के मुताबिक इस बार कंटेस्टेंट्स को कोराना के मद्देनजर उनके टेम्प्रेचर लेवल और हाईजीन के आधार पर एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर कोई कंटेस्टेंट बीमार पाया जाता है तो वह शो से आउट माना जाएगा इसलिए जिन कंटेस्टेंट्स की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी उन्हें ही शो में लिया जाएगा। सुशांत के पिता ने FIR में कहा- मैनेजर दिशा के आत्महत्या मामले पर रिया चक्रवर्ती उन्हें फंसा देंगी’ खबर यह भी है कि फाइनैंशल दिक्कतों को देखते हुए इस बार शो में केवल 5 पॉप्युलर चेहरे होंगे और उनके साथ कुछ कम पॉप्युलर कंटेस्टेंट होंगे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी वजह से शो बीच में बंद होता है तो प्रॉडक्शन हाउस उन एपिसोड्स के पैसे नहीं देगा जो हुए ही नहीं। बता दें कि बिग बॉस अब तक अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण ये सीजन अब अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होगा। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com