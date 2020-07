जुनैद खान ने बताया- कैसे विलियमसन, स्मिथ जो रूट और आजम से बेहतर बल्लेबाज हैं विराट कोहली नई दिल्ली| पाकिस्तान के लेफ्ट-आर्म पेसर जुनैद खान ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। जुनैद ने कहा कि मौजूदा समय में विराट तीनों फॉर्मैट के बेस्ट बल्लेबाज हैं। जुनैद ने साथ ही बताया कि कैसे विराट, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट, ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर के कप्तान बाबर आजम से बेहतर बल्लेबाज हैं। जुनैद इंटरनैशनल क्रिकेट में विराट को आउट भी कर चुके हैं। ब्रैड हॉग बोले : रैना के लिए टीम इंडिया में रोल नहीं बचा, वापसी करने का एक ही तरीका जुनैद ने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा समय में विराट तीनों फॉर्मैट के बेस्ट बल्लेबाज हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे बाबर आजम, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ मौजूदा समय के बेस्ट बल्लेबाजों में शामिल हैं, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम विराट का होगा। वो इसलिए क्योंकि विराट ने तीनों फॉर्मैट में शानदार प्रदर्शन किया है।’ तीनों फॉर्मैट में विराट का औसत 50 से ज्यादा है। जुनैद ने इस दौरान बताया कि 2012 में एक सीरीज में उन्होंने विराट को तीन बार आउट किया था। पाकिस्तान ने तब भारत को 2-1 से हराया था। वो आखिरी बार था जब इस दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय सीरीज खेली गई थी। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को किया दो साल के लिए बैन जुनैद ने कहा, ‘उस दौरे से पहले मैं फैसलाबाद में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, मैंने करीब 35-40 ओवर गेंदबाजी हर मैच में की थी, तो सीरीज में जाने से पहले मैंने लय हासिल कर ली थी। मैं टीम में वापसी कर रहा था और हम भारत दौरे पर जा रहे थे, मुझे मालूम था टीम में वापसी के लिए यह सबसे अच्छा मौका होगा। मेरी टेस्ट टीम में जगह पक्की थी, लेकिन वनडे इंटरनैशनल टीम में मैं वापसी कर रहा था, दूसरा मुझे पता था कि अगर मुझे भारत में अच्छा प्रदर्शन करना है तो विकेट लेने ही होंगे।’ जुनैद ने पाकिस्तान की ओर से 22 टेस्ट, 76 वनडे और 9 टी20 इंटरनैशनल मैच खेले हैं। जिनमें उनके नाम क्रम से 71, 110 और 9 विकेट दर्ज हैं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com