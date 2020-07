इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम सिलेक्शन पर शोएब अख्तर ने मारा ताना नई दिल्ली| इंग्लैंड के खिलाफ 5 अगस्त से शुरू हो रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपनी 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टेस्ट में अजहर अली टीम की कप्तानी संभालेंगे। उनके पास तेज गेंदबाजों का बड़ा पूल है। तीन मैचों की सीरीज के साथ ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कोरोना महामारी के बाद पहली बार एक्शन में देखा जा सकेगा। मार्च के बाद से पूरी दुनिया में क्रिकेट स्थगित था। इस सीरीज से पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम के चयन और प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। ब्रिटेन के पीएम ने चलाई मेड-इन-इंडिया की हीरो साइकिल पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर बातचीत के दौरान शोएब अख्तर ने कहा, ”उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज में क्या करेगी।” अख्तर से संभावित पाकिस्तान इलेवन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। उन्होंने टीम प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा, ”इस 20 सदस्यीय टीम में 22 तेज गेंदबाज हैं। इससे पता चलता है कि अजहर अली और टीम प्रबंधन का माइंडसेट क्या है।” मैनचेस्टर में पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान का प्लेइंग इलेवन क्या होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अख्तर ने कहा, ”उन्होंने 20 खिलाड़ियों के दल की घोषणा की है। वे किसको खिलाएंगे, यह टीम प्रबंधन और कप्तान पर निर्भर करता है।” उन्होंने कहा, ”वे क्या चाहते हैं, पिच कैसी है, टीम प्रबंधन पूरे परिदृश्य को कैसे देख रहा है। उनके पास इसका जीरो आइडिया है। जब टीम की सूची आएगी तब आपको उनके माइंडसेट का पता चलेगा। अभी तक हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते।” नसीम शाह, वहाब रियाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शिनवारी और मोहम्मद अब्बास तेज गेंदबाज हैं। जबकि यासिर शाह, शादाब खान और काशिफ भट्टी स्पिन गेंदबाज हैं। इनमें से किसे प्लेइंग इलेवन में रखा जाएगा कोई नहीं जानता। बाबर आजम ,अली, इमाम उल हक बल्लेबाजी की धुरी होंगे। आबिद अली और मोहम्मद रिजवान अन्य खिलाड़ी होंगे। अख्तर ने खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के माइंडसेट पर भी संदेह प्रकट किया। उन्होंने कहा, ”पता नहीं खिलाड़ी और प्रबंधन पहले टेस्ट में जीत के लिए उतरेंगे या ड्रॉ के लिए।” अख्तर ने अजहर अली की कप्तानी में आक्रामकता की कमी बताई। कप्तान और कोच यह तय करेंगे कि किस तेज गेंदबाज को प्लेइंग इलेवन में रखना है। कौन से तेज गेंदबाज खेल रहे हैं, एक बार यह देख लेने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धोनी की अगुवाई वाली CSK टीम क्या चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेगी दुबई पाकिस्तान की टेस्ट टीम अजहर अली (कप्तान), बाबर आजम (उप-कप्तान), आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इमाम उल हक, इमरान खान (सीनियर), काशिफ भट्टी, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सोहेल खान, उस्मान शिनवारी, वहाब रियाज और यासिर शाह। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com