मैथ्यू वेड बोले- वैगनर जैसे बाउंसर्स नहीं फेंक सकेंगे भारतीय तेज गेंदबाज नई दिल्ली| ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर मैथ्यू वेड का मानना है कि आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत का मजबूत तेज आक्रमण बाउंसर फेंकने वाले न्यूजीलैंड के नील वैगनर की तरह प्रभावी नहीं होगा। वैगनर ने पिछले सीजन में टेस्ट सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर बाउंसर्स की बौछार कर दी थी। उन्होंने स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और मार्नस लाबुशेन को मिलाकर दस बार आउट किया। भारतीय टीम को साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। खिलाड़ियों के कराये जाएंगे चार कोविड-19 टेस्ट, पत्नियां-गर्लफ्रेंड्स जाएंगी या नहीं टीम लेगी फैसला वेड ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, ‘टीमें कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे कामयाब होंगी।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि किसी ने उतने बाउंसर डाले होंगे जितने वैगनर ने और वो भी लगातार। उन्होंने विकेट भी चटकाए।’ उन्होंने कहा, ‘भारतीय गेंदबाज भी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे उतने प्रभावी होंगे। वैगनर के पास अनुभव है। मैंने ऐसा गेंदबाज नहीं देखा जो बाउंसर इतने सटीक डालता हो।’ वेड ने कहा कि विराट कोहली की टीम के खिलाफ सीरीज टिम पेन की टीम के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से एक होगी। उमर अकमल का बैन आधा करने पर पीसीबी पर भड़के दानिश कनेरिया उन्होंने कहा, ‘हर किसी को इसका इंतजार है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। भारतीय टीम आक्रामक है और काफी कठिन चुनौती पेश करती है।’ उन्होंने कहा, ‘मैदान पर विराट को देखिए। वो जीत के इरादे से ही उतरता है और सभी में जोश भरता है। यह बहुत बड़ी चुनौती होगी।’ Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com