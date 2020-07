एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा को दो साल पूरे, नहीं हो सकी प्रक्रिया पूरी प्रयागराज| लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक (एलटी ग्रेड शिक्षक) भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा को दो साल पूरे हो गए लेकिन अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसमें शामिल 15 में से अभी तक 13 विषयों का ही परिणाम घोषित हो सका है। जिन दो विषयों हिन्दी और सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक पद हैं, उनका परिणाम अभी घोषित नहीं हो सका है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त 10768 पदों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 15 मार्च 2018 को प्रारंभ हुई थी। 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा हुई थी, जिसके लिए प्रदेश के 39 जिलों में 1760 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 763317 अभ्यर्थियों में से 52 प्रतिशत परीक्षा में शामिल हुए थे। अभी तक हिन्दी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित नहीं हो सका है जबकि इन दोनों विषयों में 3287 पद हैं, जो कि कुल पदों का 30 प्रतिशत से अधिक है। हिन्दी में 1433 और सामाजिक विज्ञान में 1854 पद हैं। परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर इन दोनों विषयों के अभ्यर्थी अब तक 44 बार प्रदर्शन कर आयोग में ज्ञापन दे चुके हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 16 अगस्त को होने वाली ऑल इंडिया बार परीक्षा टली आयोग की छवि पर लगा दाग पदों और परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से आयोग की इस सबसे बड़ी भर्ती ने आयोग की छवि को खासा बट्टा भी लगाया। इस भर्ती के पेपर लीक मामले में मई 2018 में परीक्षा नियंत्रक रहीं अंजू कटियार की गिरफ्तारी भी हुई थी। एसटीएफ ने आयोग परिसर में छापेमारी की थी। हालांकि पेपर लीक मामले की जांच एक साल में भी पूरी नहीं हो सकी है। कोरोना लॉकडाउन में अभिभावक कटवा रहे नाम, बच्चों का साल बर्बाद 247 ने दी एपीओ मेंस परीक्षा लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) मुख्य परीक्षा गुरुवार को संपन्न हुई। मुख्य परीक्षा के लिए सफल 260 में से 258 ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया था। लखनऊ में 29 एवं 30 जुलाई को हुई मुख्य परीक्षा में 247 अभ्यर्थी शामिल हुए। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com