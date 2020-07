मलाइका अरोड़ा ने बताया मास्क पहनने का सही तरीका नई दिल्ली| बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैन्स के साथ अक्सर अपने फोटोज और वीडियो साझा करती रहती हैं। अब उन्होंने कोरोना कॉल में फैन्स को मास्क पहनने का सही तरीका बताया है, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। मनोज तिवारी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में FIR दर्ज कराने की महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से की मांग मलाइका ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर शेयर कर बताया है कि फेस मास्क को सही तरीके से कैसे पहना जाता है। उन्होंने अपनी तीन फोटो का एक कोलाज साझा किया है। इसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि जब आप मास्क पहने तो आपकी नाक और मुंह दोनों कवर होने चाहिए। View this post on Instagram Please wear a mask n wear it the correct way . Protect urself and others @my_bmc A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial) on Jul 28, 2020 at 12:11am PDT पोस्ट शेयर करते हुए मलाइका ने कैप्शन में लिखा, ‘प्लीज मास्क जरूर पहनें और इसे सही तरीके से पहनें। खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें।’ इसके अलावा अपनी बोल्ड फोटोज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल में मलाइका ने अपनी एक बेहद हॉट फोटो शेयर की, जिसमें वह ब्लैक स्पॉर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स में अपना फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आईं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, ‘कोई इस एंगल से तस्वीरें शेयर करने के उद्देश्य के बारे में बता सकता है क्या? आप टूथपिक की तरह दिखेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता।” सुशांत के निधन के बाद पहली बार घर से बाहर दिखाई दी अंकिता लोखंडे आपको बता दें कि इससे पहले मलाइका ने रियलिटी शो ‘इंडियाज बेस्ट डांसर’ के सेट का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह जबरदस्त डांस करते हुए दिखीं थीं। इस शो के नए एपिसोड्स जल्द ही टीवी पर ऑनएयर किए जाएंगे। इसकी तैयारी मलाइका शुरू कर चुकी हैं। वीडियो में मलाइका हेलेन के मशहूर सॉन्ग ‘पिया तू अब तो आजा’ पर डांस करते हुए नजर आईं। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com