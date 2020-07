सोना महापात्रा बोलीं- पति राम संपत को अनपढ़ और मतलबी गैंग ने किया था टारगेट नई दिल्ली| बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई सेलेब्स ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। हाल ही में ऑस्कर विनर एआर रहमान ने बताया कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ एक गैंग काम कर रहा है जिस वजह से उन्हें कम हिन्दी फिल्में मिल रही हैं। अब सोना महापात्रा ने ट्वीट किया, ये अनपढ़ और मतलबी गैंग किसी भी रियल, टैलेंटेड और क्रिएटिव इंसान के खिलाफ काम करता है। राम संपत को भी 3 साल पहले ऐसी ही लोगों का सामना करना पड़ा था। फिर फाइनली वह इस जहर से निकले। उनकी आखिरी फिल्म रईस थी जिसके बाद उन्हें रिकवर होने में 2 साल लग गए थे।’ बिजली बिल पर ट्वीट कर बोलीं दिव्या दत्ता- शगुन देना है क्या? सोना ने फिर एक और ट्वीट किया, राम ने फिर डिप्रेशन से निपटने के लिए अपनी जिंदगी और फोन में ऐसे बहुत से बुलीज को ब्लॉक किया है। उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा, हमारे स्टूडियों में म्यूजिशंस के साथ काम किया, म्यूजिक से मन बहलाया और स्क्रिप्ट लिखीं।’ एआर रहमान ने क्या कहा था हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रहमान ने पूछा गया कि वह हिन्दी फिल्मों में उतना काम क्यों नहीं करते जितना की तमिल सिनेमा में करते हैं तो उन्होंने कहा, ‘मैं अच्छी फिल्मों के लिए कभी मना नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी गैंग है जो कुछ गलतफहमी की वजह से गलत अफवाहें फैलाते हैं’। फरहान अख्तर के टैलेंट की दिवानी हुई गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर एक हाल ही के इंसिडेंट के बारे में बताते हुए रहमान ने कहा, ‘जब मुकेश छाबड़ा(दिल बेचारा के डायरेक्टर) मेरे पास आए तो मैंने उन्हें 2 दिन में 4 गानें दिए। उन्होंने मुझसे कहा, सर कितने लोगों ने मुझे कहा कि एआर रहमान के पास मत जाओ और उन्होंने मुझे कई कहानियां सुनाईं’। रहमान ने कहा, ‘मुकेश की बातों को सुनने के बाद मुझे समझ आया कि क्यों मुझे कम काम मिल रहा है। मैं डार्क फिल्में कर रहा हूं क्योंकि एक पूरा ग्रुप मेरे खिलाफ काम कर रहा है’। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com