एपीजे अब्दुल कलाम की पांचवी पुण्यतिथि पर शुरू की प्रतियोगिता नई दिल्ली| रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की पांचवी पुण्यतिथि के मौके पर भारत में रक्षा उभरती प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आज से करें आवेदन रक्षा मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ”डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता के विजेता का चयन विशेषज्ञ समिति के मूल्यांकन के बाद किया जाएगा। बयान के मुताबिक ” विजेता को स्टार्टअप श्रेणी में 10 लाख रुपये और व्यक्तिगत श्रेणी में पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com