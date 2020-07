ब्रिटेन के पीएम ने चलाई मेड-इन-इंडिया की हीरो साइकिल नई दिल्ली| ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत में बनी हीरो साइकिल की सवारी की खूब चर्चे हें। ब्रिटेन में डिज़ाइन की गई हीरो की इस साइकिल को चलाकर उन्होंने एक नई GBP 2 बिलियन साइकलिंग और वॉकिंग ड्राइव को लॉन्च कया। यह COVID -19 का मुकाबला करने के लिए सरकार की मोटापा-रोधी रणनीति का हिस्सा है। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर किया 30 सितंबर तक 56 वर्षिय बोरिस जॉनसन को मध्य इंग्लैंड में एक हीरो वाइकिंग प्रो बाइक पर नॉटिंघम हेरिटेज सेंटर में मंगलवार को देखा गया। मौका था हजारों मील नई संरक्षित बाइक लेन और सभी के लिए साइकिल प्रशिक्षण की योजना की लॉन्चिंग का। कोरोना को मात दे चुके जॉनसन ने कहा, “लोगों को फिट और स्वस्थ होने और बीमारी के जोखिम को कम करने से लेकर वायु की गुणवत्ता में सुधार और भीड़भाड़ को कम करने में साइकिल चलाना और पैदल चलना उपयोगी है। इसकी स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका है, लेकिन एक स्वस्थ और अधिक सक्रिय राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें लोगों को दो पहियों की यात्रा करने का विश्वास दिलाने के लिए सही बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और समर्थन की आवश्यकता है। हर कोई साइकिल के परिवर्तनकारी लाभों को महसूस कर सके। ” प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वाइकिंग प्रो बाइक भारत की हीरो मोटर्स कंपनी के स्वामित्व वाली इंसिन्ट ब्रांड का हिस्सा है, जिसे मैनचेस्टर में बनाया गया है और मूल कंपनी हीरो साइकिल द्वारा भारत में बनाया गया है। हीरो साइकिल्स ने वाइकिंग, रिडिक और राइडेल ब्रांड को अपने कब्जे में ले लिया और ब्रांड के नाम इंसिनक्स के तहत रेंज को फिर से डिजाइन किया। कंपनी ने कहा कि इसकी इंसिक्योर रेंज में 75 बाइक हैं और यह मैनचेस्टर में Hero Cycles Global Design Center (HGD) में तैयार किया गया है। मोरेटोरियम बढ़ाने को लेकर रिजर्व बैंक पर नजरें जॉनसन की नई साइक्लिंग योजना को सक्रिय यात्रा को बढ़ाने के लिए “व्यापक, दीर्घकालिक दृष्टि” के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें हर बच्चे और वयस्क के लिए साइकिल प्रशिक्षण शामिल है, जो इसे स्कूलों, स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से सुलभ या साइकिल प्रशिक्षण योजनाओं से निर्देशित करता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य इंग्लैंड (PHE) के नेतृत्व में एक नए “बेहतर स्वास्थ्य” अभियान के साथ आता है। यह अभियान लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने और घातक कोरोनावायरस सहित बीमारी से जोखिम को कम व वजन कम करने में सहायक है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com