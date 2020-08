अंकिता लोखंडे सुशांत की बॉडी की वायरल फोटोज और वीडियोज पर दिया रिएक्शन नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे अब खुलकर इस मामले पर बात कर रही हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सुशांत की बॉडी की वायरल फोटोज और वीडियोज पर अपना रिएक्शन दिया है। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को मारा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल अंकिता ने रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए कहा, ‘मैं सो रही थी तभी एक रिपोर्ट ने मुझे कॉल किया और बताया कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है और उसके कुछ समय बाद ही लोग सुशांत की बॉडी की फोटोज और वीडियो शेयर करने लगे। मैंने सुशांत का वीडियो देखा जिसमें उसे पूरी शीट से कवर किया हुआ था और वो वीडियो हर जगह था। मैंने देखा कि पंखे पर ग्रीन कलर का एक कपड़ा टंगा था जिसकी मदद से सुशांत ने आत्महत्या की। ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि किसने इन वीडियोज को वायरल किया, लेकिन ये बहुत ही गलत था’। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज खुलेंगी मिठाई और राखी की दुकानें, नहीं होगा लॉकडाउन अंकिता ने कहा, ‘मैं सुशांत के अंतिम संस्कार में नहीं गई क्योंकि मैं सुशांत को उस हाल में नहीं देख सकती थी इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। हां, मैं फिर उनके परिवार से मिलने गई ये देखने की वे ठीक हैं या नहीं। जो जोना था, वो चला गया, लेकिन डैडी थे। ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं देखूं कि मैं उन्हें देखूं कि वह ठीक हैं या नहीं’। अंकिता ने बताया कि जब वह उनके परिवार से मलीं तो वह काफी टूट चुके थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com