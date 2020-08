अंकिता लोखंडे ने बताया – आत्महत्या को लेकर क्या थे सुशांत के विचार नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अंकिता लोखंडे अब इस मामले पर खुलकर बात कर रही हैं। वह हर इंटरव्यू में यही कह रही हैं कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। अब आजतक से बात करते हुए अंकिता ने सुशांत से जुड़ा एक ऐसा किस्सा शेयर किया है जिसे सुनकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सिद्धार्थ पिठानी बोले- एक्टर के निधन से पहले हुई थी आखिरी मुलाकात अंकिता ने कहा, ‘बहुत पुरानी बात है तब किसी ने आत्महत्या कर ली थी। हम लोग साथ बैठकर बात कर रहे थे कि आखिर कैसे कोई अपनी जान दे सकता है। उस वक्त सुशांत ने मुझे कहा था कि अंकिता मुझे कभी आत्महत्या का ख्याल आया तो मैं 15 मिनट में उसे बदल दूंगा। मैं सब ठीक करूंगा। मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा’। वहीं दूसरे इंटरव्यू में अंकिता ने बताया कि वह 4 साल से सुशांत के साथ टच में नहीं थीं, लेकिन उनके परिवार के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। अंकिता ने कहा, ‘सुशांत की बड़ी बहन रानी दी ने मुझे बताया था कि वह 2019 में सुशांत से मिलने वाली थीं और सुशांत भी तैयार था, लेकिन अचानक उसने मना कर दिया। मुझे लगता है उस समय उस पर कोई प्रेशर रहा होगा क्योंकि सुशांत कभी भी रानी दी की बात को नहीं टालता था’। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या के बेटे के पहली तस्वीर की शेयर अंकिता ने बताया, ‘सुशांत की मां के निधन के बाद सभी रानी दी की बात मानते थे। जब मैं और सुशांत साथ थे तब ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुशांत ने रानी दी के खिलाफ कुछ किया हो’। अंकिता ने आगेे कहा, ‘रानी दी ने मुझे कहा था कि मैं अपने भाई को खो रही हूं, तब मैंने उनसे कहा था कि भगवान पर भरोसा करो। रानी दी को चिंता थी कि कोई उसे बहका रहा है। पिछले कुछ समय से सुशांत की अपनी बहनों से दूरी बना ली थी’। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com