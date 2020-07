अंकिता लोखंडे ने बताया- रिया चक्रवर्ती के साथ खुश नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले पर अब नया मोड़ आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता लोखंडे ने पटना पुलिस को बताया कि सुशांत, रिया के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहते थे। खबर यह भी है कि अंकिता ने बिहार पुलिस को बताया कि फिल्म ‘मणिकर्णिका’ के प्रमोशन के दौरान सुशांत सिंह ने उन्हें विश करने के लिए मैसेज किया था। इस दौरान उनकी सुशांत से बात हुई थी और उस वक्त वह काफी इमोशनल हो गए थे। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से मोटी रकम निकालने की जाएगी जांच खबरों की मानें तो अंकिता ने बताया कि सुशांत ने उनसे कहा था कि वह रिया के साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं और उनके साथ रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अंकिता ने सुशांत के साथ अपनी चैट को पुलिस को भी दिखाया है। बता दें कि इससे पहले सुशांत के पिता के रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करने के बाद अंकिता ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘सच की जीत होती है’। View this post on Instagram A post shared by Ankita Lokhande (@lokhandeankita) on Jul 28, 2020 at 11:53pm PDT सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी और उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउस के नाम लेने और उन्हें इस मामले में शामिल करने के लिए मजबूर कर रही थी। विकास का यह भी कहना है कि ये अपराध तब शुरू हुआ जब रिया ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वो अपने परिवार से संपर्क में ना रहें। स्वरा भास्कर ने की शिकायत, तो डिलीट हुआ कंगना रनौत टीम द्वारा की गई नस्लभेदी ट्वीट विकास ने बताया कि सुशांत के पिता ने फरवरी में बांद्रा पुलिस को पहले बताया था कि सुशांत अच्छे लोगों के साथ नहीं है और उसकी जिंदगी खतरे में है। वकील का यह भी दावा है कि सुशांत के निधन के बाद जब परिवार ने पुलिस से इस बारे में जांच करने को कहा कि कौन सुशांत का दिमाग कंट्रोल कर रहा था, कौन उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का ध्यान रख रहा था, तब भी वे अलग एंगल से जांच कर रहे थे। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com