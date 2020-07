सुशांत के निधन के बाद पहली बार घर से बाहर दिखाई दी अंकिता लोखंडे नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत के निधन से अंकिता लोखंडे को भी बड़ा झटका लगा था। सुशांत और अंकिता का भले ही ब्रेकअप हो गया था, लेकिन फिर भी वह सुशांत की उतनी ही रिस्पेक्ट करती थीं। सुशांत के निधन के बाद अंकिता सोशल मीडिया से भी दूर हो गई थीं और अब हाल ही में वह मार्केट में सामान लेती हुई नजर आईं। इतना ही नहीं जब अंकिता दुकान से बाहर आईं तो वहां मौजूद बच्चों को अंकिता ने चॉकलेट बांटी। सचिन तिवारी बोले – उम्मीद है उनके फैन्स को निराश नहीं करूं कंगना रनौत ने कहा, सुशांत सिंह के निधन के बाद मैंने अंकिता लोखंडे से कॉल पर बात की थी। मैं यह जानना चाहती थी कि सुशांत किस तरह की पर्सनैलिटी के थे और उनके साथ क्या हुआ था। अंकिता ने मुझे बताया कि कम समय में इतनी पॉप्युलैरिटी मिलने के बाद भी सुशांत जमीन से जुड़ा इंसान था। हालांकि, वह इस मामले में बहुत सेंसिटिव था कि लोग उसे कैसा समझते हैं। कंगना के अनुसार अंकिता ने बताया था कि सुशांत का बहुत अपमान किया गया था, जिसे उनके लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। View this post on Instagram Sweet #ankitalokhande distributed chocolates for the needy when she spots them outside a store. #viralbhayani @viralbhayani A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani) on Jul 27, 2020 at 8:17am PDT एक्ट्रेस ने आगे कहा, ”अंकिता ने मुझे यह भी बताया कि सुशांत को सिर्फ अपने काम से मतलब था। अंकिता ने कहा कि कंगना, सुशांत बिल्कुल आपके जैसा था। वह भी किसी के बारे में गॉसिप नहीं करता था और अपने काम पर फोकस करता था। उसके अंदर वो स्मॉल टाउन वाली पर्सनैलिटी थी। बस उसके अंदर एक आदत थी तो आपसे अलग थी और वो ये कि वह चाहता था कि सब उसे एक्सेप्ट करें।” Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com