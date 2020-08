रिया को लेकर अंकिता बोली- अगर पता था कि सुशांत बीमार है, तो फिर उसे अकेले क्यों छोड़ा नई दिल्ली| सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब अंकिता लोखंडे खुलकर बात कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के सुशांत को छोड़कर जाने पर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल, अंकिता ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, ‘मैं रिया और सुशांत के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता क्या हुआ और मैं कोई नहीं होती इस बारे में बोलने वाली। लेकिन सुशांत के परिवार के मैं साथ हूं क्योंकि अगर आप किसी पर आरोप लगाते हो तो आपके पास जरूर कोई प्रूफ होगा। तो मैं सुशांत के परिवार के साथ हूं’। अंकिता लोखंडे ने बताया – आत्महत्या को लेकर क्या थे सुशांत के विचार रिया के छोड़कर जाने पर अंकिता ने कहा, ‘मुझे पता चला कि रिया 8 जून को उन्हें छोड़कर चली गई थी। लेकिन मेरा कंसर्न रिया नहीं हैं। मेरा कंसर्न सुशांत और उनका परिवार है। लेकिन अगर आपको उन्हें पता चला कि सुशांत ठीक नहीं है तो आप ऐसे कैसे किसी को छोड़कर जा सकते हो। आपको उनके पैरेंट्स को बताना चाहिए था। मैं होती तो ये करती। कोई नहीं कह रहा है कि आप रहो पर आप परिवार को बता सकते थे। लेकिन अकेले नहीं छोड़ना था’। आखिरी वीडियो संदेश में अमर सिंह बोले थे ‘टाइगर अभी जिंदा है’ इससे पहले अंकिता ने रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए कहा था, ‘सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं था। मैंने सुशांत जैसा इंसान नहीं देखा था। जब हम रिलेशनशिप में थे तब वह डायरी लिखता था। वह अपने फ्यूचर प्लान लिखता था। उसने लिखा था कि वह अगले 5 साल में एक मुकाम तक पहुंचेगा और आप यकीन कीजिए वह 5 साल में वहां था। अब सोचिए कि वह इंसान जो अपने फ्यूचर प्लान करता था वह कैसे डिप्रेशन में रह सकता था। मैं डंके की चोट पर कह सकती हूं कि वह कभी डिप्रेस नहीं हो सकता था। वह हर छोटी चीज में खुशियां ढूंढ़ लेता था। वह फार्मिंग करना चाहता था। मुझे इस बारे में पता था। वह कहता था कि अगर कुछ नहीं हुआ को मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बना लूंगा। मैं नहीं चाहती कि लोग उसे ऐसे याद करे कि वह डिप्रेस था। वह तो हीरो था’। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com