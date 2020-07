अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की वायरल हो रही फोटो नई दिल्ली| दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की जोड़ी ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन दोनों ही जगह हिट थी। कई सालों तक ये रिलेशनशिप में रहे। अंकिता के बारे में सुशांत ने खुद यह बात कही थी कि जब तक वह साथ में रहा करती थीं तब कोई स्ट्रेस नहीं होता था। सुशांत के जाने के बाद से अंकिता कई बार काफी इमोशनल होती नजर आईं। इस बीच अंकिता लोखंडे का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें अंकिता के साथ सुशांत सिंह राजपूत भी नजर आ रहे हैं। सुशांत के ड्राइवर से लेकर बॉडीगार्ड तक पूछताछ, कुक बोला- सारा सिस्टम मैडम करती थीं हैंडल फोटो पोस्ट करते हुए अंकिता लोखंडे ने लिखा कि कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूं गुग्गा, मैं तुमसे बहुत-बहुत प्यार करती हूं बेबी। मालूम हो कि यह सुशांत सिंह राजपूत की ही फिल्म ‘एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी’ का गाना है जिसकी लाइन अंकिता ने शेयर की हैं। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी। गौरतलब है कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने 28 जुलाई को रिया चक्रवर्ती पर पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने एक्ट्रेस और उनके परिजन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने धीरे-धीरे सुशांत को परिवार से दूर कर दिया था। सुशांत से पैसे लिए और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। अंकिता लोखंडे ने बताया- रिया चक्रवर्ती के साथ खुश नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत बताते चलें कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में रिया पर आरोप लगाया कि सुशांत के सारे बैंक अकाउंट्स और कार्ड्स, रिया और उनके परिजनों के कंट्रोल में थे। सुशांत ने कई बार बताया कि ये लोग उसे पागल खाने में डालना चाहते थे और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुशांत जब अपनी बहनों से मिलने गए तो रिया ने उनपर मुंबई वापस आने का दबाव डाला। इसके बाद सुशांत से परिवार की बातचीत भी कम होने लगी। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com